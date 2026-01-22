|
Barnes Noble Education vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Barnes Noble Education gab am 20.01.2026 die Zahlen für das am 31.10.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,72 USD. Im Vorjahresviertel hatte Barnes Noble Education -7,360 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 144,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 644,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 263,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
