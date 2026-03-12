Barnes Noble Education zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Barnes Noble Education stellte am 10.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 0,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Barnes Noble Education 0,230 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 515,1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 466,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at