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20.05.2026 16:04:28
Barney Frank, Gay Pioneer and Liberal Stalwart in Congress, Dies at 86
Often voted the “brainiest,” “funniest” and “most eloquent” member of the House, he was also the first to come out voluntarily and helped normalize being openly gay in public office.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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