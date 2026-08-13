Barnwell Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Barnwell Industries lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Barnwell Industries ein Ergebnis je Aktie von -0,150 USD vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Barnwell Industries mit einem Umsatz von insgesamt 3,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,96 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at