Barnwell Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Barnwell Industries hat am 23.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Barnwell Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,190 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Barnwell Industries im vergangenen Quartal 2,7 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 40,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Barnwell Industries 4,5 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at