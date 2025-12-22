|
Barnwell Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Barnwell Industries lud am 19.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Das EPS lag bei -0,24 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,190 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 29,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,3 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,0 Millionen USD.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,710 USD. Im Vorjahr waren -0,560 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 35,44 Prozent zurück. Hier wurden 13,70 Millionen USD gegenüber 21,22 Millionen USD im Vorjahr generiert.
