Baroda Extrusion: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Baroda Extrusion hat am 11.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,97 Prozent auf 442,1 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 356,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at