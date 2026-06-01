Baroda Extrusion gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Baroda Extrusion hat am 29.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,25 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 559,4 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 458,6 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,420 INR. Im Vorjahr waren 1,32 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1,83 Milliarden INR gegenüber 1,59 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at