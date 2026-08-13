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13.08.2026 06:31:29
Baroda Extrusion: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Baroda Extrusion stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 INR. Im Vorjahresviertel hatte Baroda Extrusion 0,060 INR je Aktie erwirtschaftet.
Baroda Extrusion hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 479,1 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 380,6 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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