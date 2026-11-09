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09.11.2026 06:31:29
Baroda Rayon präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Baroda Rayon hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 0,28 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Baroda Rayon 2,64 INR je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite hat Baroda Rayon im vergangenen Quartal 155,1 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Baroda Rayon 130,6 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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