Baroda Rayon: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Baroda Rayon lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,06 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Baroda Rayon ein EPS von 3,10 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 19,59 Prozent auf 179,8 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 223,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at