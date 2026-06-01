Baroda Rayon stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Baroda Rayon hat am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,11 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 10,63 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Baroda Rayon im vergangenen Quartal 137,1 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 75,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Baroda Rayon 567,5 Millionen INR umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 9,69 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 17,61 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 37,98 Prozent auf 617,70 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 996,00 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at