|
17.11.2025 06:31:29
Baroda Rayon stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Baroda Rayon hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,64 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,37 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Baroda Rayon im vergangenen Quartal 130,6 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 24,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Baroda Rayon 172,6 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!