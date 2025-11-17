Baroda Rayon stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Baroda Rayon hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,64 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,37 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Baroda Rayon im vergangenen Quartal 130,6 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 24,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Baroda Rayon 172,6 Millionen INR umsetzen können.

