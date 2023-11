Barometer für US-Industrie sackt überraschend ab - Bauausgaben steigen

Washington (Reuters) - Die US-Industrie hat ihre Talfahrt im Oktober überraschend beschleunigt.

Der Einkaufsmanagerindex für den Sektor fiel um 2,3 auf 46,7 Zähler, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Firmenumfrage des Institute for Supply Management (ISM) hervorgeht. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einer Stagnation bei 49,0 Punkten gerechnet. Das Barometer entfernte sich damit weiter von der Wachstumsschwelle von 50 Zählern.

"Eine Belebung des Verarbeitenden Gewerbes lässt weiter auf sich warten, während der Dienstleistungssektor bislang solide Werte aufwies", sagte Helaba-Analyst Ulrich Wortberg. Hintergrund für den erneuten Rückgang beim Industrie-Barometer könnte laut Experten der Streik der US-Autogewerkschaft UAW sein. Diese hatte sechs Wochen lang bis zu neun Betriebe der drei Autobauer Stellantis, GM und Ford gleichzeitig bestreikt. Der Ausstand endete am Montag mit einer Einigung.

Der US-Bausektor entwickelte sich derweil trotz der gestiegenen Zinsen vergleichsweise robust. Die Bauausgaben legten im September wie erwartet um 0,4 Prozent zum Vormonat zu, wie das Handelsministerium mitteilte.

Die US-Notenbank Fed hat die Leitzinsen im Kampf gegen die Inflation seit Anfang 2022 von nahe null auf eine Spanne von inzwischen 5,25 bis 5,50 Prozent erhöht. Sie will zugleich den aus der Balance geratenen Arbeitsmarkt stabilisieren, ohne jedoch die Wirtschaft abzuwürgen. Am Abend (19.00 MEZ) wollen die Währungshüter erneut über den Leitzins entscheiden. Fed-Chef Jerome Powell hat die Finanzmärkte bereits darauf vorbereitet, dass der Schlüsselsatz in der jetzigen Spanne bleibt. Damit würde die Fed ihre Zinspause fortsetzen.

