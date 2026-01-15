|
BAROQUE JAPAN informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
BAROQUE JAPAN hat am 14.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 13,68 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -2,080 JPY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat BAROQUE JAPAN 13,20 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 14,95 Milliarden JPY umgesetzt worden.
