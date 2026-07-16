BAROQUE JAPAN öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

BAROQUE JAPAN hat am 15.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,97 JPY. Im Vorjahresviertel hatte BAROQUE JAPAN 13,44 JPY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 12,17 Milliarden JPY – eine Minderung von 3,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 12,63 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at