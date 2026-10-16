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16.10.2026 06:31:29
BAROQUE JAPAN verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
BAROQUE JAPAN präsentierte in der am 15.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.
Der Verlust je Aktie wurde auf 43,44 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BAROQUE JAPAN ein Ergebnis je Aktie von -13,120 JPY vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,30 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 7,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,18 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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