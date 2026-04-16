16.04.2026 06:31:29

BAROQUE JAPAN: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

BAROQUE JAPAN hat sich am 14.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3,81 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -58,660 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 13,50 Milliarden JPY, gegenüber 15,51 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 13,01 Prozent präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 10,19 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von -71,580 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 11,48 Prozent auf 51,50 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte BAROQUE JAPAN 58,18 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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