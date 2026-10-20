PRO HOLDINGS Aktie
WKN DE: A42NQQ / ISIN: JP3833900008
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20.10.2026 12:15:00
Barracuda V2 Pro: Razers neues Headset hält zwei Audioverbindungen parallel
Pro mit Bügelmikrofon auf einem Schreibtisch vor einem bunt beleuchteten Gaming-Monitor." />
Razers neues Barracuda-Headset bietet bis zu 70 Stunden Laufzeit, KI-gestützte Geräuschfilterung und 7.1.4-Surround-Sound.
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