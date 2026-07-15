Barratt Developments Aktie

Barratt Developments für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859551 / ISIN: GB0000811801

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15.07.2026 09:36:38

Barratt Redrow launches £400mn buyback after investor pressure

Housebuilder to return £400mn to investors after share price discount widensWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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