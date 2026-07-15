Redrow Aktie
WKN: 906188 / ISIN: GB0007282386
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15.07.2026 09:36:38
Barratt Redrow launches £400mn buyback after investor pressure
Housebuilder to return £400mn to investors after share price discount widensWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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