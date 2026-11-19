Barrel Energy ließ sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Barrel Energy die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Umsatz lag bei 0,0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 20,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at