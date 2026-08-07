Barrett Business Services gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Barrett Business Services hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,52 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,700 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,77 Prozent auf 319,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 307,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at