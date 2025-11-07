Barrett Business Services stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Barrett Business Services hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,79 USD. Im Vorjahresviertel hatte Barrett Business Services 0,740 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 319,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Barrett Business Services 294,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at