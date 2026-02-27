Barrett Business Services: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Barrett Business Services hat am 25.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,64 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,630 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,35 Prozent auf 321,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 304,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Barrett Business Services hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,98 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1,24 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,14 Milliarden USD in den Büchern standen.

