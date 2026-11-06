Barrett Business Services: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Barrett Business Services hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,69 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Barrett Business Services 0,790 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 319,0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 334,1 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at