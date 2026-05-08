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08.05.2026 06:31:29
Barrett Business Services: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Barrett Business Services hat am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Barrett Business Services hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,59 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,040 USD je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Barrett Business Services im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 307,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 292,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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