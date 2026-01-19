Barnes Group Aktie
WKN: 861254 / ISIN: US0678061096
|
19.01.2026 14:20:25
Barrick CFO Graham Shuttleworth To Depart; Helen Cai Appointed Successor
(RTTNews) - Barrick Mining Corp. (B), on Monday announced that Chief Financial Officer Graham Shuttleworth will leave the company following the announcement and filing of its year-end results.
The company said Helen Cai has been appointed Senior Executive Vice President and CFO, effective March 1.
Cai will work with Shuttleworth until the departure to ensure a smooth transition.
Cai brings more than two decades of experience and has served on the Board since November 2021.
On Friday, Barrick Mining had closed at $48.73, 0.91 cents lesser on the New York Stock Exchange. In the after-market hours, the stock traded 0.23 cents higher before ending the trade at $48.96.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Nachrichten zu Barnes Group Inc.
Analysen zu Barnes Group Inc.
