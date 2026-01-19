Barnes Group Aktie

Barnes Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861254 / ISIN: US0678061096

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.01.2026 14:20:25

Barrick CFO Graham Shuttleworth To Depart; Helen Cai Appointed Successor

(RTTNews) - Barrick Mining Corp. (B), on Monday announced that Chief Financial Officer Graham Shuttleworth will leave the company following the announcement and filing of its year-end results.

The company said Helen Cai has been appointed Senior Executive Vice President and CFO, effective March 1.

Cai will work with Shuttleworth until the departure to ensure a smooth transition.

Cai brings more than two decades of experience and has served on the Board since November 2021.

On Friday, Barrick Mining had closed at $48.73, 0.91 cents lesser on the New York Stock Exchange. In the after-market hours, the stock traded 0.23 cents higher before ending the trade at $48.96.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Barnes Group Inc.

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Barnes Group Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Trump mit Zolldrohungen im Grönland-Konflikt: ATX tiefrot -- DAX knapp unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt weisen am Montag rote Vorzeichen aus. Zum Wochenstart ging es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen