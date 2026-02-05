Green Aktie
WKN DE: A114R0 / ISIN: KYG4164T1031
|
05.02.2026 12:22:58
Barrick gives green light to IPO of North American mines
BARRICK Mining has given the green light to a separation of its North American gold mines through an IPO which it expects to be completed by late 2026.The new company will hold Barrick’s joint venture interests in Nevada Gold Mines and Pueblo Viejo as well as Fourmile, a gold discovery in Nevada. Barrick said it intended to “retain a significant controlling interest” in the IPO.The decision to proceed with the spinoff followed “a rigorous financial and operational analysis” by Barrick and its advisors which found it “represents the best path for maximizing value for Barrick’s shareholders”.“Barrick will continue to own and drive value in the Company’s other world-class gold and copper assets,” the company said.The post Barrick gives green light to IPO of North American mines appeared first on Miningmx.Weiter zum vollständigen Artikel bei Mining.com
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Green Ltd.
Analysen zu Green Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.