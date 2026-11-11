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11.11.2026 06:31:29
Barrick Gold gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Barrick Gold hat am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 599,93 ARS eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 504,84 ARS je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 37,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7 616,13 Milliarden ARS umgesetzt, gegenüber 5 524,00 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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