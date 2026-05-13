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13.05.2026 06:31:29
Barrick Gold hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Barrick Gold hat am 11.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Es stand ein EPS von 680,64 ARS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Barrick Gold noch ein Gewinn pro Aktie von 142,50 ARS in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 128,53 Prozent auf 7 441,71 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3 256,32 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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