Barrick Gold präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Barrick Gold hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 505,63 ARS, nach 131,73 ARS im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 74,89 Prozent auf 5 519,38 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3 155,85 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at