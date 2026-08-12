Barrick Gold vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Barrick Gold präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 514,26 ARS gegenüber 269,95 ARS je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7 482,80 Milliarden ARS vermeldet – das entspricht einem Plus von 77,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4 219,27 Milliarden ARS in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at