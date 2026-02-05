Barrick Mining Aktie
WKN DE: A417GQ / ISIN: CA06849F1080
Dank Goldpreisrally
|
05.02.2026
Barrick Mining-Aktie dennoch niedriger: Umsatz und Gewinn legen zu
Beim Umsatz ging es im Berichtsquartal unterdessen von 3,75 Milliarden US-Dollar auf 5,997 Milliarden US-Dollar nach oben. Hier hatten Experten im Vorfeld einen Wert von 5,22 Milliarden US-Dollar erwartet.
Im Gesamtjahr lag der Gewinn je Aktie bei 2,42 US-Dollar. Von den Experten geschätzt wurden hier im Vorfeld 2,32 US-Dollar je Aktie, gegenüber 1,22 US-Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Den Umsatz im gesamten Geschäftsjahr 2025 bezifferte Barrick Mining daneben mit 16,956 Milliarden US-Dollar - nach 12,922 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Die Analystenerwartungen hatten sich beim Jahresumsatz auf 16,41 Milliarden US-Dollar belaufen.
Die Barrick Mining-Aktie reagiert im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise mit einem Minus von 1,01 Prozent auf 46,88 US-Dollar.
