Dank Goldpreisrally 05.02.2026 13:42:18

Barrick Mining-Aktie dennoch niedriger: Umsatz und Gewinn legen zu

Barrick Mining-Aktie dennoch niedriger: Umsatz und Gewinn legen zu

Das Bergbauunternehmen Barrick Mining hat am Donnerstag seine Bücher für das abgelaufene Quartal und das Gesamtjahr geöffnet.

Im abgelaufenen vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 hat sich der Gewinn von Barrick Mining nach oben entwickelt. Das EPS verbesserte sich von 0,58 US-Dollar auf 1,04 US-Dollar und lag damit über den Analystenerwartungen und 0,89 US-Dollar.

Beim Umsatz ging es im Berichtsquartal unterdessen von 3,75 Milliarden US-Dollar auf 5,997 Milliarden US-Dollar nach oben. Hier hatten Experten im Vorfeld einen Wert von 5,22 Milliarden US-Dollar erwartet.

Im Gesamtjahr lag der Gewinn je Aktie bei 2,42 US-Dollar. Von den Experten geschätzt wurden hier im Vorfeld 2,32 US-Dollar je Aktie, gegenüber 1,22 US-Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Den Umsatz im gesamten Geschäftsjahr 2025 bezifferte Barrick Mining daneben mit 16,956 Milliarden US-Dollar - nach 12,922 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Die Analystenerwartungen hatten sich beim Jahresumsatz auf 16,41 Milliarden US-Dollar belaufen.

Die Barrick Mining-Aktie reagiert im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise mit einem Minus von 1,01 Prozent auf 46,88 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

Barrick-Aktie dennoch in Rot: Gewinn und Umsatz von Barrick Mining legen zu

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Barrick Mining Corp.

Analysen zu Barrick Mining Corp.

Aktien in diesem Artikel

Barrick Mining Corp. 39,01 -2,67% Barrick Mining Corp.

