Barrick Mining Aktie

Barrick Mining ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A417GQ / ISIN: CA06849F1080

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Zahlen vorgelegt 09.11.2026 14:09:14

Barrick Mining-Aktie mit Kursplus: Gewinn schlägt Prognosen, Umsatz leicht unter Erwartungen

Barrick Mining-Aktie mit Kursplus: Gewinn schlägt Prognosen, Umsatz leicht unter Erwartungen

Der Minenkonzern Barrick Mining hat Einblick in die Bücher des abgelaufenen 3. Quartals gewährt. So schnitt der Goldproduzent bei Gewinn je Aktie und Umsatz ab.

Der Bergbaukonzern Barrick Mining hat die Geschäftszahlen für das am 30. September 2026 abgelaufene 3. Quartal präsentiert.

Im Berichtsquartal verbuchte das Unternehmen ein Ergebnis je Aktie (EPS) von 0,82 US-Dollar. Im Vorfeld hatten Experten im Schnitt ein EPS von 0,79 US-Dollar prognostiziert. Im entsprechenden Vorjahresviertel hatte Barrick Mining noch 0,58 US-Dollar je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Einnahmenseite meldete der Minenriese für die vergangenen drei Monate Erlöse von 5,07 Milliarden US-Dollar. Damit schnitt der Konzern beim Umsatzzuwachs schlechter ab als von Marktbeobachtern erwartet: Analysten hatten im Vorfeld durchschnittlich 5,13 Milliarden US-Dollar auf dem Zettel gehabt (Vorjahreswert: 4,15 Milliarden US-Dollar).

An der NYSE reagiert die Barrick Mining-Aktie im vorbörslichen Handel zeitweise mit einem Plus von 2,49 Prozent auf 41,57 US-Dollar.

Alexandra Hesse, Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Berkshire Hathaway-Aktie leichter: Mischkonzern setzt mehr um - Gewinn rückläufig

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Barrick Mining Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Barrick Mining Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Barrick Mining Corp. 37,30 2,90% Barrick Mining Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX legen zu -- US-Börsen stärker erwartet -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zieht zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex ebenfalls steigt. Die US-Börsen werden am Montag im Plus erwartet. Die Börsen in Asien legten am Montag mehrheitlich zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen