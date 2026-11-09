Barrick Mining Aktie
WKN DE: A417GQ / ISIN: CA06849F1080
|Zahlen vorgelegt
|
09.11.2026 14:09:14
Barrick Mining-Aktie mit Kursplus: Gewinn schlägt Prognosen, Umsatz leicht unter Erwartungen
Im Berichtsquartal verbuchte das Unternehmen ein Ergebnis je Aktie (EPS) von 0,82 US-Dollar. Im Vorfeld hatten Experten im Schnitt ein EPS von 0,79 US-Dollar prognostiziert. Im entsprechenden Vorjahresviertel hatte Barrick Mining noch 0,58 US-Dollar je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Einnahmenseite meldete der Minenriese für die vergangenen drei Monate Erlöse von 5,07 Milliarden US-Dollar. Damit schnitt der Konzern beim Umsatzzuwachs schlechter ab als von Marktbeobachtern erwartet: Analysten hatten im Vorfeld durchschnittlich 5,13 Milliarden US-Dollar auf dem Zettel gehabt (Vorjahreswert: 4,15 Milliarden US-Dollar).
An der NYSE reagiert die Barrick Mining-Aktie im vorbörslichen Handel zeitweise mit einem Plus von 2,49 Prozent auf 41,57 US-Dollar.
Alexandra Hesse, Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Barrick Mining Corp.
|
08.11.26
|Ausblick: Barrick Mining verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
25.10.26
|Erste Schätzungen: Barrick Mining zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.08.26
|Ausblick: Barrick Mining gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
26.07.26
|Erste Schätzungen: Barrick Mining zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.05.26
|Barrick Mining-Aktie nach deutlichem Umsatz- und Gewinnplus klar stärker (finanzen.at)
|
11.05.26
|Ausblick: Barrick Mining präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Barrick Mining Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Barrick Mining Corp.
|37,30
|2,90%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX legen zu -- US-Börsen stärker erwartet -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zieht zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex ebenfalls steigt. Die US-Börsen werden am Montag im Plus erwartet. Die Börsen in Asien legten am Montag mehrheitlich zu.