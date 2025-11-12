Barrick Mining öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Barrick Mining hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,05 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,380 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 5,73 Milliarden CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Barrick Mining 4,57 Milliarden CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at