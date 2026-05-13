Barrick Mining: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Barrick Mining lud am 11.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 1,32 CAD gegenüber 0,390 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,20 Milliarden CAD – ein Plus von 62,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Barrick Mining 4,43 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at