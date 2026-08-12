Barrick Mining vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Barrick Mining hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,01 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Barrick Mining 0,650 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 7,35 Milliarden CAD – das entspricht einem Zuwachs von 44,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,09 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at