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11.11.2026 06:31:29
Barrick Mining zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Barrick Mining hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 1,12 CAD gegenüber 1,05 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Barrick Mining im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,11 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren 5,73 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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