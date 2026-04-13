Barry Callebaut Aktie
WKN: 914661 / ISIN: CH0009002962
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13.04.2026 14:00:00
Barry Callebaut appoints Taryn Ridley as VP Corporate Communications and Public Affairs
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27.03.26
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Analysen zu Barry Callebaut AG (N)
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|Barry Callebaut AG (N)
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