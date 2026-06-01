Bartronics India: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Bartronics India präsentierte am 29.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,07 INR gegenüber 0,030 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bartronics India im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 286,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 343,9 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 89,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,190 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Bartronics India ein Gewinn pro Aktie von 0,060 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Bartronics India im vergangenen Geschäftsjahr 1,04 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 159,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bartronics India 400,36 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at