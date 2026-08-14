Bartronics India stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bartronics India hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,010 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 119,7 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 88,3 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at