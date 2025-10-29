Barwa Real Estate Company: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Barwa Real Estate Company hat am 26.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,06 QAR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 458,3 Millionen QAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 501,3 Millionen QAR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at