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01.05.2026 06:31:29
Barwa Real Estate Company: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Barwa Real Estate Company hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,06 QAR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Barwa Real Estate Company ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,060 QAR in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 25,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 579,3 Millionen QAR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 461,2 Millionen QAR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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