Barwa Real Estate Company: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Barwa Real Estate Company präsentierte am 26.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,03 QAR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,060 QAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,33 Prozent auf 484,6 Millionen QAR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 501,3 Millionen QAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at