Bas: Macron und Merz reden Montag bei Staatsakt für verstorbenen Schäuble

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Der französische Präsident Emmanuel Macron und der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz werden am Montagnachmittag in Berlin beim Staatsakt für den verstorbenen CDU-Politiker Wolfgang Schäuble (CDU) reden. Das bestätigte Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) am Mittwoch im Bundestag. Der Staatsakt für den früheren Bundesfinanz- und Bundesinnenminister soll um 15 Uhr im Bundestag stattfinden.

Schäuble war am zweiten Weihnachtsfeiertag nach langer Krankheit verstorben. Er war bis zuletzt Bundestagsabgeordneter.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/brb

(END) Dow Jones Newswires

January 17, 2024 07:25 ET (12:25 GMT)