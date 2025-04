Bas setzt auf Zustimmung der SPD zu Koalitionsvertrag

BERLIN (dpa-AFX) - Die ehemalige Bundestagspräsidentin Bärbel Bas ist zuversichtlich, dass die SPD dem Koalitionsvertrag mit der Union zustimmt. Sie sei positiv gestimmt nach Gesprächen an der Parteibasis, sagte Bas dem Nachrichtenportal The Pioneer. "Denn die Alternative wäre entweder eine Neuwahl oder dass die CDU/CSU vielleicht doch zusammen mit der AfD regiert", betonte Bas. Das könne keiner in der SPD wollen, deshalb werbe sie für den Koalitionsvertrag.

Zwar erwarte sie nicht, dass CDU-Chef Friedrich Merz sein Wort breche, nicht mit der AfD zusammenzuarbeiten, sagte Bas. Merz habe das für sich als Person ausgeschlossen. "Ihm glaube ich das", betonte sie. Sie sei aber "etwas skeptisch", ob das auch für die Gesamtpartei gelte./shy/DP/mis