Bas wirbt für Fachkräfte-Zuwanderung in Deutschland

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas hat eindringlich für die Zuwanderung ausländischer Fachkräfte geworben. Die Wirtschaft benötige "Menschen, die neue Ideen entwickeln, den Bagger fahren oder in der Produktion arbeiten", erklärte die SPD-Politikerin bei der Konferenz "Migration und Arbeit" in Berlin. In vielen Branchen und Regionen seien gute Leute bereits heute Mangelware. "Selbst wenn wir alle inländischen Fachkräftepotenziale heben, wird das nicht genügen."

Als Konsequenz macht sich Bas dafür stark, Fachkräften aus Nicht-EU-Staaten frühzeitig den Weg zu ebnen. Deutschland stehe dabei im harten internationalen Wettbewerb mit anderen Staaten, die ähnliche demografische Probleme haben. Einen Widerspruch zwischen der Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte und der Zahl von knapp drei Millionen Arbeitslosen sieht die Ministerin nicht: "Der arbeitslose Schweißer in Kiel ersetzt eben nicht ohne weiteres die Pflegefachkraft in Konstanz."/ax/DP/jha

