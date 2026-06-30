Basanite gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Basanite hat am 28.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Basanite ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 USD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich für das Geschäftsjahr auf 0,010 USD. Im Vorjahr lag der Verlust mit 0,010 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Der Umsatz lag bei 0,07 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 83,72 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 0,43 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at