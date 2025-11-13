Basant Agro Tech (India): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Basant Agro Tech (India) hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,11 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,040 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1,06 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Basant Agro Tech (India) 841,2 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at